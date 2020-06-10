Происшествия

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Туризм

Отдых «дикарем» на российских курортах возможен, однако туристам следует учитывать введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения в тех или иных регионах. К примеру, на Кубань в настоящее время могут проехать только прописанные там граждане или те, кто собирается...