Происшествия

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более чем 30 лет. Прокуратура установила, что Пальме убил дизайнер Стиг Энгстрём (Stig Engstrom). Прокурор отметил, что не может предъявить ему обвинения, поскольку виновный погиб. По этой причине дело закрыли.
МиГ-35 - истребитель поколения «4++», характеристики которого максимально приближены к машинам пятого поколения. Об этом заявил летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов. «Она не всегда болтает, а подсказывает только если...
В России нет олигархов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эта фраза была частью ответа на вопрос, говорили ли российские олигархи Путину об интересе к их персонам американских силовиков, сообщает ТАСС. Как сообщает РИА «Новости», Песков отметил, что...
В США похоронили афроамериканца Джорджа Флойда, убитого полицейским при задержании в Миннеаполисе 25 мая. Сотрудник полиции более 8 минут прижимал коленом шею Флойда к земле, хотя тот говорил, что не может дышать. Задержание Флойда попало на видео и вызвало массовые...
Стриминговая платформа HBO Max временно убрала из открытого доступа фильм «Унесенные ветром», сообщает The Hollywood Reporter. Сервис сделал это после публикации колонки в Los Angeles Times сценариста «12 лет рабства» Джона Ридли, который требовал убрать фильм. «Этот фильм прославляет...
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков ответил на вопрос, почему президента Украины Владимира Зеленского не. По его словам, Украина фактически не является членом СНГ, и власти этой страны не заявляли о желании «разделить радость праздника».
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил во вторник, 9 июня, новую программу поддержки Украины объемом на $5 млрд и сроком на 18 месяцев, говорится в опубликованном пресс-релизе фонда. Уточняется, что программа рассчитана на 18 месяцев....
Накопленные резервы не только на уровне государства, но и финансовых организаций, помогли России пережить кризисный период 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных...
"Институт экономики и мира" (IEP) опубликовал рейтинг самых безопасных в мире стран. В перечень включено 163 государства. Исландия заняла первое место в мире по уровню миролюбия. Следом за ней расположились Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания.
Многие банковские операции в России по-прежнему требуют личного присутствия граждан — в том числе, оформление жилищных кредитов. Но Центробанк запланировал перевод ипотеки в цифровой вид, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Реализовать инициативу, по ее словам,...
Актер Михаил Ефремов, ставший участником ДТП, в результате которого погиб человек, не получал за последние полтора года штрафов за вождение в нетрезвом виде. Об этом в среду, 10 июня, заявил заместитель начальника ГИБДД Москвы Алексей Диокин.
Новый Toyota Wildlander занял второе место по продажам моделей японской марки в Китае. Об этом сообщает портал «Новые автомобили». Стоит отметить, что японская компания начала продажи нового кроссовера Toyota Wildlander в конце апреля 2020 года. За прошедшее время было продано 7,6 тыс.
Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает «Интерфакс». россиян, прошедших тестирование, передает ТАСС. «Там, где мы проводим эти исследования системно, мы видим удвоение числа людей, которые эти титры имеют», — сказала Попова. По ее словам, формирование...
Традиционное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, запланированное на 1 июля, может не состояться. В том случае, если такое решение будет принято, отрасли ЖКХ грозит серьезное недофинансирование, заявил глава Минстроя Владимир Якушев в ходе онлайн-конференции...
В московской больнице на 79-м году жизни от COVID-19 умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин, сообщает «Комсомольская правда». Юморист был госпитализирован с коронавирусной инфекцией около месяца назад. У артиста был коронавирус, заболевание протекало в тяжелой форме. Три...
Толпа прохожих жестоко избила туриста на улице в Барселоне на глазах его возлюбленной из-за часов. На кадрах, опубликованных в сети, несколько мужчин набрасываются на случайного встречного с кулаками посреди дня, валят его на землю, а затем пытаются сорвать с руки...
Отдых «дикарем» на российских курортах возможен, однако туристам следует учитывать введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения в тех или иных регионах. К примеру, на Кубань в настоящее время могут проехать только прописанные там граждане или те, кто собирается...
Врач центральной городской больницы Искитима, входящего в Новосибирскую агломерацию, на условиях анонимности рассказал изданию «Тайга.инфо» о том, как медучреждение работает в условиях пандемии. По его словам, больница так и не была перепрофилирована на прием...
Участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию примут более 300 тысяч жителей Москвы. Чтобы проголосовать дистанционно, москвичам необходимо подать заявку через порталы mos.ru или gosuslugi.ru до 14.00 21 июня. Проголосовать дистанционно смогут граждане России, старше 18...
Общее число зараженных коронавирусом в России превысило 467 тысяч. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале. За последние сутки в России выявили 8 тыс. За весь период зафиксирован 5 971 летальный исход, выздоровело 230 688 человек.
Всего в России за сутки выявили 8 595 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Наибольший прирост наблюдается в Москве (1998), Московской области (767), Санкт-Петербурге (375), Нижегородской области (319), Свердловской области (298), Ростовской области (184), Смоленской области (142).