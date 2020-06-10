Горячие Новости

Происшествия

Убийцу шведского премьера нашли спустя более чем 30 лет
1 Фото с сайта Lenta.ru

Убийцу шведского премьера нашли спустя более чем 30 лет

11:39
10.06.2020
Происшествия
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более чем 30 лет. Прокуратура установила, что Пальме убил дизайнер Стиг Энгстрём (Stig Engstrom). Прокурор отметил, что не может предъявить ему обвинения, поскольку виновный погиб. По этой причине дело закрыли.

Бизнес

Истребитель МиГ-35 получит перспективное вооружение

11:22
10.06.2020
Бизнес
МиГ-35 - истребитель поколения «4++», характеристики которого максимально приближены к машинам пятого поколения. Об этом заявил летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов. «Она не всегда болтает, а подсказывает только если...

Политика

«В России нету олигархов»: Песков о существовании олигархов в России
6 Фото с сайта Росбалт.RU

«В России нету олигархов»: Песков о существовании олигархов в России

14:30
10.06.2020
Политика
В России нет олигархов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эта фраза была частью ответа на вопрос, говорили ли российские олигархи Путину об интересе к их персонам американских силовиков, сообщает ТАСС. Как сообщает РИА «Новости», Песков отметил, что...
Похороны Джорджа Флойда. Фотография
1 Фото с сайта Meduza

Похороны Джорджа Флойда. Фотография

09:50
10.06.2020
Политика
В США похоронили афроамериканца Джорджа Флойда, убитого полицейским при задержании в Миннеаполисе 25 мая. Сотрудник полиции более 8 минут прижимал коленом шею Флойда к земле, хотя тот говорил, что не может дышать. Задержание Флойда попало на видео и вызвало массовые...

Культура

Стриминговый сервис HBO Max убрал из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расизма
11 Фото с сайта Радио "Свобода"

Стриминговый сервис HBO Max убрал из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расизма

13:29
10.06.2020
Культура
Стриминговая платформа HBO Max временно убрала из открытого доступа фильм «Унесенные ветром», сообщает The Hollywood Reporter. Сервис сделал это после публикации колонки в Los Angeles Times сценариста «12 лет рабства» Джона Ридли, который требовал убрать фильм. «Этот фильм прославляет...

Песков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы

12:58
10.06.2020
Культура
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков ответил на вопрос, почему президента Украины Владимира Зеленского не. По его словам, Украина фактически не является членом СНГ, и власти этой страны не заявляли о желании «разделить радость праздника».

Финансы

МВФ одобрил программу поддержки Украины на $5 млрд
6 Фото с сайта KM.RU

МВФ одобрил программу поддержки Украины на $5 млрд

11:25
10.06.2020
Финансы
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил во вторник, 9 июня, новую программу поддержки Украины объемом на $5 млрд и сроком на 18 месяцев, говорится в опубликованном пресс-релизе фонда. Уточняется, что программа рассчитана на 18 месяцев....

Практика показала необходимость накопления резервов — Набиуллина

10:54
10.06.2020
Финансы
Накопленные резервы не только на уровне государства, но и финансовых организаций, помогли России пережить кризисный период 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания профильных...

Недвижимость

Названа самая безопасная страна в мире
6 Фото с сайта KM.RU

Названа самая безопасная страна в мире

12:45
10.06.2020
Недвижимость
"Институт экономики и мира" (IEP) опубликовал рейтинг самых безопасных в мире стран. В перечень включено 163 государства. Исландия заняла первое место в мире по уровню миролюбия. Следом за ней расположились Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания.
Россиянам пообещали цифровую ипотеку
1 Фото с сайта Lenta.ru

Россиянам пообещали цифровую ипотеку

13:04
10.06.2020
Недвижимость
Многие банковские операции в России по-прежнему требуют личного присутствия граждан — в том числе, оформление жилищных кредитов. Но Центробанк запланировал перевод ипотеки в цифровой вид, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Реализовать инициативу, по ее словам,...

Авто

В ГИБДД указали на отсутствие штрафов у Ефремова за вождение в нетрезвом виде

14:03
10.06.2020
Авто
Актер Михаил Ефремов, ставший участником ДТП, в результате которого погиб человек, не получал за последние полтора года штрафов за вождение в нетрезвом виде. Об этом в среду, 10 июня, заявил заместитель начальника ГИБДД Москвы Алексей Диокин.

Обнародованы результаты продаж нового Toyota Wildlander в Китае

14:05
10.06.2020
Авто
Новый Toyota Wildlander занял второе место по продажам моделей японской марки в Китае. Об этом сообщает портал «Новые автомобили». Стоит отметить, что японская компания начала продажи нового кроссовера Toyota Wildlander в конце апреля 2020 года. За прошедшее время было продано 7,6 тыс.

Спорт

Роспотребнадзор: 14% протестированных россиян имеют иммунитет к коронавирусу
2 Фото с сайта Meduza

Роспотребнадзор: 14% протестированных россиян имеют иммунитет к коронавирусу

13:22
10.06.2020
Спорт
Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает «Интерфакс». россиян, прошедших тестирование, передает ТАСС. «Там, где мы проводим эти исследования системно, мы видим удвоение числа людей, которые эти титры имеют», — сказала Попова. По ее словам, формирование...
В России задумали отказаться от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля
2 Фото с сайта Lenta.ru

В России задумали отказаться от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля

14:12
10.06.2020
Спорт
Традиционное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, запланированное на 1 июля, может не состояться. В том случае, если такое решение будет принято, отрасли ЖКХ грозит серьезное недофинансирование, заявил глава Минстроя Владимир Якушев в ходе онлайн-конференции...

Технологии

От коронавируса скончался писатель-сатирик Анатолий Трушкин
8 Фото с сайта Meduza

От коронавируса скончался писатель-сатирик Анатолий Трушкин

12:45
10.06.2020
Технологии
В московской больнице на 79-м году жизни от COVID-19 умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин, сообщает «Комсомольская правда». Юморист был госпитализирован с коронавирусной инфекцией около месяца назад. У артиста был коронавирус, заболевание протекало в тяжелой форме. Три...

Туризм

Толпа избила туриста посреди дня на глазах возлюбленной и попала на видео
1 Фото с сайта Lenta.ru

Толпа избила туриста посреди дня на глазах возлюбленной и попала на видео

13:51
10.06.2020
Туризм
Толпа прохожих жестоко избила туриста на улице в Барселоне на глазах его возлюбленной из-за часов. На кадрах, опубликованных в сети, несколько мужчин набрасываются на случайного встречного с кулаками посреди дня, валят его на землю, а затем пытаются сорвать с руки...
Оценена возможность отдыха «дикарем» в России во время пандемии
1 Фото с сайта Lenta.ru

Оценена возможность отдыха «дикарем» в России во время пандемии

09:38
10.06.2020
Туризм
Отдых «дикарем» на российских курортах возможен, однако туристам следует учитывать введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения в тех или иных регионах. К примеру, на Кубань в настоящее время могут проехать только прописанные там граждане или те, кто собирается...

Общество

«Люди погибали, но такого, как сейчас, не было никогда». Монолог врача новосибирской больницы, ставшей источником заражения COVID-19
1 Фото с сайта Meduza

«Люди погибали, но такого, как сейчас, не было никогда». Монолог врача новосибирской больницы, ставшей источником заражения COVID-19

10:53
10.06.2020
Общество
Врач центральной городской больницы Искитима, входящего в Новосибирскую агломерацию, на условиях анонимности рассказал изданию «Тайга.инфо» о том, как медучреждение работает в условиях пандемии. По его словам, больница так и не была перепрофилирована на прием...
Заявки на участие в электронном голосовании по Конституции подали более 400 тыс. москвичей
9 Фото с сайта Мир24

Заявки на участие в электронном голосовании по Конституции подали более 400 тыс. москвичей

12:04
10.06.2020
Общество
Участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию примут более 300 тысяч жителей Москвы. Чтобы проголосовать дистанционно, москвичам необходимо подать заявку через порталы mos.ru или gosuslugi.ru до 14.00 21 июня. Проголосовать дистанционно смогут граждане России, старше 18...

Игры

В России число заразившихся коронавирусом превысило 449 тысяч
16 Фото с сайта Радио "Свобода"

В России число заразившихся коронавирусом превысило 449 тысяч

10:34
10.06.2020
Игры
Общее число зараженных коронавирусом в России превысило 467 тысяч. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале. За последние сутки в России выявили 8 тыс. За весь период зафиксирован 5 971 летальный исход, выздоровело 230 688 человек.
В России выявили 8863 новых случая заражения коронавирусом
10 Фото с сайта Lenta.ru

В России выявили 8863 новых случая заражения коронавирусом

10:36
10.06.2020
Игры
Всего в России за сутки выявили 8 595 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Наибольший прирост наблюдается в Москве (1998), Московской области (767), Санкт-Петербурге (375), Нижегородской области (319), Свердловской области (298), Ростовской области (184), Смоленской области (142).